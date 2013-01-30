Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Кот-д'Ивуар
Алжир - Кот-д'Ивуар: обзор матча 30 января 2013
Алжир
30.01.2013, среда, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
64'
С. Фегули (П)
70'
Э. Судани
77'
Д. Дрогба
81'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Кот-д'Ивуар
90'
+3
Замена
Д. Зокора
️️️️
А. Разак
Замена
С. Теджар
️️️️
Х. Леммуши
86'
85'
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
И. Лоло
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Э. Судани
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Бони
Пас отдал
С. Калу
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
К. Туре
ГОЛ! 2:0!
Э. Судани
Пас отдал
С. Фегули
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Фегули
64'
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Будебуз
62'
48'
Желтая карточка
И. Лоло
46'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
М. Ласен
26'
Пенальти не реализован!
Р. Будебуз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
18
Халед Леммуши
ЦП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Адлан Гедиура
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
6
Ромарик
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Али Риал
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
10
Софиан Фегули
ОП
20
Саад Теджар
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
11
Хамер Буазза
ЦФ
13
Мохамед Амине Аудиа
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
3-3-1-2
23
М'Боли
6
Месба
4
Белкалем
5
Халлиш
18
Леммуши
8
Ласен
17
Гедиура
7
Будебуз
13
Слимани
15
Судани
4-2-4
16
Йебоа
3
Бока
4
Туре
14
Траоре
20
Лоло
7
Разак
6
Ромарик
8
Калу
2
Коне
11
Дрогба
12
Бони
7
Будебуз
10
Фегули
10
Фегули
7
Будебуз
18
Леммуши
20
Теджар
20
Теджар
18
Леммуши
15
Судани
17
Кадир
17
Кадир
15
Судани
20
Лоло
21
Эбуэ
21
Эбуэ
20
Лоло
7
Разак
5
Зокора
5
Зокора
7
Разак
6
Ромарик
13
Конан
13
Конан
6
Ромарик
Остались в запасе
Алжир
Кот-д'Ивуар
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
11
Хамер Буазза
ЦФ
13
Мохамед Амине Аудиа
ЦФ
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
1
Бубакар Барри
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Шейк Тиоте
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
10
Жервиньо
ЛВ
18
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
11
Хамер Буазза
ЦФ
13
Мохамед Амине Аудиа
ЦФ
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
Остались в запасе
1
Бубакар Барри
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Шейк Тиоте
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
10
Жервиньо
ЛВ
18
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Алжир - Кот-д'Ивуар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Стадион:
Роял Бафокенг
Новости команд
Все
Алжир
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Обзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+