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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - ЦСКА
АИК - ЦСКА: обзор матча 23 августа 2012
АИК
23.08.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
ЦСКА
61'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - ЦСКА
Замена
И. Моро
️️️️
Х. Даниэльссон
79'
76'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
71'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
66'
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Цауня
Замена
Д. Тьернстрем
️️️️
К. Карикари
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Пас отдал
А. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
(К)
ЛЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛВ
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
22
Кваме Карикари
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
20
Ибрахима Моро
ЦП
23
Эдвард Овусу
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
12
Кристиан Коуакоу
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
4-2-2-2
27
Турина
4
Йоханссон
2
Бэкмэн
3
Карлссон
16
Лорентсон
13
Даниэльссон
5
Боргес
9
Кайонго-Мутумба
90
Густавссон
23
Люндберг
22
Карикари
4-3-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
3
Хонда
66
Дзагоев
20
Эльм
18
Тошич
7
Муса
19
Цауня
22
Карикари
8
Тьернстрем
8
Тьернстрем
22
Карикари
13
Даниэльссон
20
Моро
20
Моро
13
Даниэльссон
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
19
Цауня
19
Вернблум
19
Вернблум
19
Цауня
Остались в запасе
АИК
ЦСКА
13
Кенни Страматопулос
ВР
23
Эдвард Овусу
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
12
Кристиан Коуакоу
ЦФ
30
Атакора Лалавеле
ПП
Главный тренер
Андреас Альм
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Кенни Страматопулос
ВР
23
Эдвард Овусу
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
12
Кристиан Коуакоу
ЦФ
30
Атакора Лалавеле
ПП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча АИК - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Расунда
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