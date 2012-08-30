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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - АИК
ЦСКА - АИК: обзор матча 30 августа 2012
ЦСКА
30.08.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
АИК
6'
К. Карикари
90+3'
М. Лорентсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - АИК
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бэкмэн
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Лорентсон
Пас отдал
В. Люндберг
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
84'
68'
Замена
В. Люндберг
️️️️
Р. Квайсон
68'
Замена
Д. Тьернстрем
️️️️
М. Кайонго-Мутумба
39'
Желтая карточка
К. Карикари
27'
Желтая карточка
М. Кайонго-Мутумба
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Цауня
12'
Травма
А. Цауня
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Карикари
Пас отдал
Р. Квайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
(К)
ЛЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Кваме Карикари
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
20
Эльм
19
Цауня
3
Хонда
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
4-4-2
27
Турина
16
Лорентсон
2
Бэкмэн
3
Карлссон
4
Йоханссон
30
Лалавеле
5
Боргес
13
Даниэльссон
9
Кайонго-Мутумба
22
Карикари
19
Квайсон
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
19
Цауня
19
Вернблум
19
Вернблум
19
Цауня
9
Кайонго-Мутумба
8
Тьернстрем
8
Тьернстрем
9
Кайонго-Мутумба
19
Квайсон
23
Люндберг
23
Люндберг
19
Квайсон
Остались в запасе
ЦСКА
АИК
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
29
Габриэль Озкан
ЦП
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
29
Габриэль Озкан
ЦП
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча ЦСКА - АИК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Помощники судьи:
Золтан Секей
Октавиан Шовре (оба Румыния)
Стадион:
Арена-Химки
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