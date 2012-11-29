Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 29 ноября 2012
Спартак М (мол)
29.11.2012, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
6 : 0
Завершен
Зенит (мол)
4'
И. Кутепов
19'
Э. Махмудов
24'
А. Козлов
35'
В. Обухов
73'
В. Кротов
86'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Тимофеев
87'
ГОЛ! 6:0!
Д. Каюмов
86'
83'
Замена
А. Каюков
️️️️
О. Вербицкас
Желтая карточка
А. Тимофеев
78'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Обухов
76'
75'
Замена
А. Панфилов
️️️️
В. Зинков
ГОЛ! 5:0!
В. Кротов
73'
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Горбатенко
71'
Замена
А. Святов
️️️️
К. Савичев
62'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Э. Махмудов
56'
Желтая карточка
Э. Махмудов
54'
49'
Желтая карточка
К. Костин
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
П. Могилевец
46'
Замена
И. Зуев
️️️️
В. Ефимов
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Козлов
46'
ГОЛ! 4:0!
В. Обухов
35'
ГОЛ! 3:0!
А. Козлов
24'
ГОЛ! 2:0!
Э. Махмудов
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Кутепов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
4-2-2-1-1
42
Чернышук
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
44
Фадеев
60
Зубарев
94
Тимофеев
8
Махмудов
7
Козлов
23
Горбатенко
13
Обухов
4-4-2
23
Бабурин
67
Чертищев
78
Чистяков
5
Чеминава
17
Костин
88
Богаев
28
Могилевец
22
Вербицкас
5
Зинков
20
Марков
98
Ефимов
23
Горбатенко
57
Кротов
57
Кротов
23
Горбатенко
4
Савичев
47
Святов
47
Святов
4
Савичев
94
Тимофеев
5
Кутин
5
Кутин
94
Тимофеев
8
Махмудов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
8
Махмудов
7
Козлов
7
Каюмов
7
Каюмов
7
Козлов
13
Обухов
88
Давыдов
88
Давыдов
13
Обухов
28
Могилевец
13
Киреенко
13
Киреенко
28
Могилевец
5
Зинков
93
Панфилов
93
Панфилов
5
Зинков
22
Вербицкас
23
Каюков
23
Каюков
22
Вербицкас
98
Ефимов
58
Зуев
58
Зуев
98
Ефимов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Новости команд
Все
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+