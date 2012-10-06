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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 06 октября 2012
Краснодар (мол)
06.10.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
39'
А. Бухаров (П)
59'
А. Бухаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
88'
Замена
Е. Серенков
️️️️
В. Зинков
87'
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Ефимов
85'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
79'
Замена
А. Симонян
️️️️
П. Могилевец
Желтая карточка
И. Смольников
75'
Желтая карточка
К. Морозов
72'
Желтая карточка
Р. Нахушев
67'
Замена
А. Фарион
️️️️
И. Ламбарский
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Замена
М. Конате
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
А. Ерохин
46'
Замена
И. Петров
️️️️
М. Гарипов
46'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Р. Зябиров
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
Е. Городов
️️️️
Н. Ревишвили
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бухаров
32'
Желтая карточка
С. Ребенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
45
Марат Гарипов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Зенит (мол)
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
37
Лузин
52
Зябиров
4
Тубич
67
Михайлов
5
Морозов
45
Гарипов
21
Ахриев
59
Ермаков
21
Ерохин
14
Аппаев
3-5-2
88
Рудаков
67
Чертищев
75
Ребенко
78
Чистяков
23
Каюков
22
Иванов
5
Зинков
28
Могилевец
88
Богаев
11
Бухаров
98
Ефимов
77
Ревишвили
1
Городов
1
Городов
77
Ревишвили
52
Зябиров
55
Нахушев
55
Нахушев
52
Зябиров
Ламбарский
55
Фарион
55
Фарион
Ламбарский
4
Тубич
8
Смольников
8
Смольников
4
Тубич
45
Гарипов
10
Петров
10
Петров
45
Гарипов
21
Ерохин
19
Ламбарский
19
Ламбарский
21
Ерохин
14
Аппаев
11
Конате
11
Конате
14
Аппаев
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
98
Ефимов
91
Ящук
91
Ящук
98
Ефимов
5
Зинков
60
Серенков
60
Серенков
5
Зинков
28
Могилевец
10
Симонян
10
Симонян
28
Могилевец
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
93
Алексей Панфилов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
93
Алексей Панфилов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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