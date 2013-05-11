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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 11 мая 2013
Динамо К
11.05.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
16'
Л. Аруна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
Желтая карточка
Д. Силва
83'
82'
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Алиев
️️️️
Л. Аруна
76'
Замена
А. Цуриков
️️️️
О. Гусев
66'
63'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
С. Шевчук
Желтая карточка
М. Велозу
62'
Желтая карточка
Л. Аруна
60'
60'
Желтая карточка
А. Полянский
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Рубен
57'
54'
Пенальти не реализован!
Т. Окриашвили
Желтая карточка
Е. Хачериди
53'
18'
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:0!
Л. Аруна
Пас отдал
О. Гусев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
2
Алексей Полянский
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ПП
16
Александр Мандзюк
(К)
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Руслан Кисиль
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
4-2-3-1
35
Коваль
0
Тайво
34
Хачериди
21
Вида
21
Данило Силва
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Гусев
25
Аруна
7
Ярмоленко
15
Рубен
4-2-3-1
12
Худжамов
91
Бутко
18
Ордец
33
Чижов
32
Ищенко
92
Емельянов
2
Полянский
19
Федотов
30
Окриашвили
70
Шевчук
16
Мандзюк
20
Гусев
9
Цуриков
9
Цуриков
20
Гусев
25
Аруна
88
Алиев
88
Алиев
25
Аруна
15
Рубен
12
Идейе
12
Идейе
15
Рубен
19
Федотов
14
Кисиль
14
Кисиль
19
Федотов
92
Емельянов
13
Яворский
13
Яворский
92
Емельянов
70
Шевчук
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
70
Шевчук
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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