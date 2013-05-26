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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 26 мая 2013
Амкар-Пермь
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
86'
Замена
В. Зинков
️️️️
П. Могилевец
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
76'
69'
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Родич
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Пеев
63'
Травма
Г. Пеев
61'
Замена
Г. Пеев
️️️️
В. Камеш
59'
46'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Кержаков
34'
Желтая карточка
А. Анюков
8'
Желтая карточка
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
40
Благо
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
23
Милан Родич
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Зенит
1
Павел Дронов
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-3-1-2
1
Герус
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Семенов
14
Сираков
33
Камеш
14
Васильев
18
Коломейцев
40
Благо
99
Канунников
26
Якубко
4-2-1-2-1
23
Бабурин
22
Анюков
13
Нету
22
Алвеш
15
Губочан
18
Зырянов
28
Витсель
28
Могилевец
20
Файзулин
23
Родич
11
Кержаков
33
Камеш
7
Пеев
7
Пеев
33
Камеш
Пеев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
Пеев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
23
Родич
91
Ящук
91
Ящук
23
Родич
28
Могилевец
5
Зинков
5
Зинков
28
Могилевец
11
Кержаков
19
Гасилин
19
Гасилин
11
Кержаков
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
75
Степан Ребенко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тобольск)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая)
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