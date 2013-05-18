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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 18 мая 2013
ЦСКА
18.05.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Фернандес
88'
Травма
М. Фернандес
87'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
К. Набабкин
80'
79'
Желтая карточка
Ш. Каборе
77'
Замена
Д. Цораев
️️️️
Г. Букур
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Мамаев
70'
69'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Тлисов
63'
Замена
И. Бальде
️️️️
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Георге Букур
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
7
Муса
4-2-1-2-1
31
Беленов
31
Леандро
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
77
Каборе
8
Тлисов
55
Кулик
11
Ионов
71
Попов
11
Букур
6
Фернандес
42
Щенников
42
Щенников
6
Фернандес
14
Набабкин
6
Березуцкий
6
Березуцкий
14
Набабкин
10
Мамаев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Мамаев
8
Тлисов
23
Соснин
23
Соснин
8
Тлисов
11
Букур
6
Цораев
6
Цораев
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
6
Бальде
71
Попов
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
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1 : 0
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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