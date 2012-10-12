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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Испания
Беларусь - Испания: обзор матча 12 октября 2012
Беларусь
12.10.2012, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 4
Завершен
Испания
12'
Ж. Альба
21'
Педро
69'
Педро
72'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Испания
Замена
А. Чухлей
️️️️
С. Драгун
79'
76'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Хави
72'
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
70'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
С. Рамос
69'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Хави
Замена
Р. Брессан
️️️️
В. Родионов
65'
Желтая карточка
И. Шитов
59'
56'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Володько
46'
Желтая карточка
С. Драгун
39'
31'
Желтая карточка
Д. Сильва
21'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Д. Сильва
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Веремко
(К)
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
10
Александр Глеб
ЛП
17
Ян Тигорев
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ПП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
АП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Беларусь
1
Антон Амельченко
ВР
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Виталий Трубило
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
7
Андрей Чухлей
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Ренан Брессан
ЦП
20
Илья Алексиевич
ЦП
13
Александр Павлов
АП
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-4-1
1
Веремко
6
Пласконный
21
Филипенко
4
Мартынович
19
Бордачев
4
Шитов
10
Глеб
17
Тигорев
8
Володько
2
Драгун
0
Родионов
4-3-3
1
Касильяс
17
Арбелоа
15
Рамос
5
Бускетс
18
Альба
8
Хави
14
Алонсо
20
Касорла
11
Педро
10
Фабрегас
21
Сильва
2
Драгун
7
Чухлей
7
Чухлей
2
Драгун
8
Володько
15
Кисляк
15
Кисляк
8
Володько
0
Родионов
7
Брессан
7
Брессан
0
Родионов
15
Рамос
2
Альбиоль
2
Альбиоль
15
Рамос
21
Сильва
6
Иньеста
6
Иньеста
21
Сильва
8
Хави
7
Вилья
7
Вилья
8
Хави
Остались в запасе
Беларусь
Испания
1
Антон Амельченко
ВР
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Виталий Трубило
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
20
Илья Алексиевич
ЦП
13
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Виталий Трубило
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
20
Илья Алексиевич
ЦП
13
Александр Павлов
АП
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Беларусь - Испания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:55 (прямая)
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