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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Испания
Грузия - Испания: обзор матча 11 сентября 2012
Грузия
11.09.2012, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 1
Завершен
Испания
86'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Испания
86'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Фабрегас
80'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Арбелоа
Замена
И. Сирбиладзе
️️️️
Л. Мчедлидзе
79'
Замена
Р. Квасхвадзе
️️️️
Г. Лория
73'
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
Д. Таргамадзе
64'
64'
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Сильва
57'
Замена
Педро
️️️️
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
0
Торнике Горгиашвили
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
10
Джано
АП
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
3-2-4-1
1
Лория
0
Амисулашвили
6
Хизанишвили
4
Кашия
16
Квирквелия
2
Лобжанидзе
0
Таргамадзе
20
Канкава
6
Даушвили
15
Окриашвили
0
Мчедлидзе
4-1-3-1-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
14
Алонсо
8
Хави
6
Иньеста
21
Сильва
19
Сольдадо
0
Таргамадзе
17
Дзаламидзе
17
Дзаламидзе
0
Таргамадзе
0
Мчедлидзе
0
Сирбиладзе
0
Сирбиладзе
0
Мчедлидзе
1
Лория
13
Квасхвадзе
13
Квасхвадзе
1
Лория
17
Арбелоа
10
Фабрегас
10
Фабрегас
17
Арбелоа
21
Сильва
20
Касорла
20
Касорла
21
Сильва
5
Бускетс
11
Педро
11
Педро
5
Бускетс
Остались в запасе
Грузия
Испания
0
Торнике Горгиашвили
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
10
Джано
АП
Главный тренер
Темури Кецбая
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
0
Торнике Горгиашвили
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
10
Джано
АП
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Грузия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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