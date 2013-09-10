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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Израиль
Россия - Израиль: обзор матча 10 сентября 2013
Россия
10.09.2013, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 1
Завершен
Израиль
50'
В. Березуцкий
51'
А. Кокорин
73'
Д. Глушаков
90+2'
Э. Захави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Израиль
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Э. Захави
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Кокорин
76'
ГОЛ! 3:0!
Д. Глушаков
73'
Пенальти не реализован!
Р. Широков
73'
70'
Замена
М. Ради
️️️️
Г. Альберман
63'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Э. Барда
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Самедов
51'
ГОЛ! 1:0!
В. Березуцкий
Пас отдал
Р. Широков
50'
46'
Замена
Х. Эзра
️️️️
М. Меликсон
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Денисов
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Файзулин
46'
41'
Желтая карточка
О. Давидзаде
Желтая карточка
С. Игнашевич
38'
36'
Желтая карточка
Д. Ават
Желтая карточка
Д. Комбаров
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Израиль
0
Дуду Ават
(К)
ВР
22
Офир Давидзаде
ЛЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ПЗ
9
Лиор Рафаэлов
ЛП
6
Бибрас Натхо
ОП
0
Гал Альберман
ОП
10
Элианив Барда
ЦП
5
Маор Меликсон
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
0
Оз Рали
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Шимон Абихазира
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
4-1-3-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Козлов
7
Денисов
20
Файзулин
15
Широков
19
Самедов
9
Кокорин
11
Кержаков
4-2-3-1
0
Ават
13
Йейни
3
Бен-Хаим
0
Кейнан
22
Давидзаде
6
Натхо
0
Альберман
5
Меликсон
10
Барда
9
Рафаэлов
7
Захави
7
Денисов
8
Глушаков
8
Глушаков
7
Денисов
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Файзулин
9
Кокорин
18
Быстров
18
Быстров
9
Кокорин
5
Меликсон
0
Эзра
0
Эзра
5
Меликсон
0
Альберман
0
Ради
0
Ради
0
Альберман
10
Барда
11
Шехтер
11
Шехтер
10
Барда
Остались в запасе
Россия
Израиль
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Оз Рали
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Шимон Абихазира
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
8
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
0
Оз Рали
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Шимон Абихазира
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Россия - Израиль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия" 18:50 (прямая)
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