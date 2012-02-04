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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея: обзор матча 04 февраля 2012
Кот-д'Ивуар
04.02.2012, суббота, 23:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Экваториальная Гвинея
36'
Д. Дрогба
69'
Д. Дрогба
81'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
К. Кулибали
Замена
С. Калу
️️️️
М. Градель
Замена
Р. Фабиани
️️️️
Ф. Камиссоко
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Желтая карточка
Ж. Эджого
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Зокора
Замена
И. Боладо
️️️️
Н. Эканга
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
Замена
Т. Фиджеу-Таземета
️️️️
Д. Экедо
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
10
Жервиньо
ЛВ
15
Макс Градель
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
14
Кафумба Кулибали
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Экваториальная Гвинея
1
Данило
ВР
3
Кили
ЦЗ
15
Лоуренс Дое
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
0
Фуссени Камиссоко
ЦЗ
20
Даниэль Экедо
ЦП
14
Бен Мамаду Конате
ЦП
17
Нарцисс Эканга
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Экваториальная Гвинея
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
3
Эвуй
ЦЗ
7
Ролан де ла Круз
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
12
Тьерри Фиджеу-Таземета
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
3-5-1-1
1
Барри
3
Бока
22
Бамба
4
Туре
6
Госсо
5
Зокора
19
Туре
14
Кулибали
15
Градель
10
Жервиньо
11
Дрогба
4-4-2
1
Данило
15
Дое
4
Руи
0
Камиссоко
3
Кили
14
Конате
17
Эканга
6
Эджого
20
Экедо
11
Бальбоа
8
Рэнди
14
Кулибали
21
Эбуэ
21
Эбуэ
14
Кулибали
5
Зокора
12
Бони
12
Бони
5
Зокора
15
Градель
8
Калу
8
Калу
15
Градель
0
Камиссоко
9
Фабиани
9
Фабиани
0
Камиссоко
20
Экедо
12
Фиджеу-Таземета
12
Фиджеу-Таземета
20
Экедо
17
Эканга
7
Боладо
7
Боладо
17
Эканга
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Экваториальная Гвинея
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
21
Ашилле Пенси
ВР
7
Ролан де ла Круз
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
18
Виера Эллонг
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
22
Фелипе Овоно
ВР
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
21
Ашилле Пенси
ВР
7
Ролан де ла Круз
ЦП
3
Эвуй
ЦЗ
18
Виера Эллонг
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
22
Фелипе Овоно
ВР
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Экваториальная Гвинея
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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