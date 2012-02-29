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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Россия
Дания - Россия: обзор матча 29 февраля 2012
Дания
29.02.2012, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Россия
4'
Р. Широков
45'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Дания - Россия
Замена
К. Поульсен
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Р. Широков
Замена
М. Сильбербауэр
️️️️
С. Поульсен
Замена
Д. Васс
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Ю. Жирков
Замена
М. Юнкер
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
Л. Шоне
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзагоев
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Кержаков
Замена
Д. Комбаров
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 0:2!
А. Аршавин
Пас отдал
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
6
Ларс Якобсен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
21
Ники Зимлинг
ПЗ
7
Вилльям Квист
ЛП
10
Кристиан Эриксен
АП
12
Андреас Бьелланд
ПП
10
Деннис Роммедаль
ЛФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
2
Михаэль Крон-Дели
РФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-1-3
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Кьер
17
Поульсен
21
Зимлинг
7
Квист
12
Бьелланд
10
Эриксен
10
Роммедаль
11
Бендтнер
2
Крон-Дели
4-5-1
20
Габулов
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
18
Жирков
9
Дзагоев
10
Зырянов
7
Денисов
15
Широков
10
Аршавин
11
Кержаков
10
Эриксен
18
Васс
18
Васс
10
Эриксен
10
Роммедаль
19
Шоне
19
Шоне
10
Роммедаль
2
Крон-Дели
23
Миккельсен
23
Миккельсен
2
Крон-Дели
21
Зимлинг
2
Поульсен
2
Поульсен
21
Зимлинг
17
Поульсен
15
Сильбербауэр
15
Сильбербауэр
17
Поульсен
11
Бендтнер
0
Юнкер
0
Юнкер
11
Бендтнер
10
Зырянов
23
Комбаров
23
Комбаров
10
Зырянов
15
Широков
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
15
Широков
18
Жирков
8
Глушаков
8
Глушаков
18
Жирков
11
Кержаков
20
Погребняк
20
Погребняк
11
Кержаков
9
Дзагоев
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дзагоев
Остались в запасе
Дания
Россия
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Дания - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:45 (прямая) "Россия 1" 22:50 (прямая)
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