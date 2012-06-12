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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Россия
Польша - Россия: обзор матча 12 июня 2012
Польша
12.06.2012, вторник, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Россия
57'
Я. Блащиковски
37'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Россия
Замена
П. Брожек
️️️️
Л. Обраньяк
+3
Замена
А. Матушик
️️️️
Ю. Полански
Травма
Ю. Полански
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
М. Измайлов
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
А. Миржеевски
️️️️
Д. Дудка
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛАЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПАЗ
10
Людовик Обраньяк
ЛВ
5
Дариуш Дудка
ОП
7
Юджен Полански
ОП
11
Рафал Муравски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПАЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Польша
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
19
Рафал Вольски
ЦП
6
Адам Матушик
ЦП
23
Павел Брожек
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
19
Артур Собич
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
2-4-1-2-1
22
Тытонь
21
Василевски
15
Перки
0
Бениш
5
Дудка
7
Полански
20
Пищек
11
Муравски
10
Обраньяк
16
Блащиковски
9
Левандовски
2-3-3-1-1
16
Малафеев
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
18
Жирков
9
Дзагоев
10
Зырянов
15
Широков
10
Аршавин
11
Кержаков
7
Полански
6
Матушик
6
Матушик
7
Полански
10
Обраньяк
23
Брожек
23
Брожек
10
Обраньяк
5
Дудка
18
Миржеевски
18
Миржеевски
5
Дудка
9
Дзагоев
9
Измайлов
9
Измайлов
9
Дзагоев
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
Остались в запасе
Польша
Россия
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
19
Рафал Вольски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
19
Рафал Вольски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Польша - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель
Дополнительные помощники:
Флориан Майер
Дениз Айтекин
Резервный судья:
Иштван Вод (Венгрия)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:05 (прямая) "Первый канал" 22:30 (прямая)
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