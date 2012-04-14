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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 14 апреля 2012
Томь
14.04.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 39 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
45+1'
Р. Нахушев
68'
И. Гультяев
84'
Д. Бояринцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
Замена
Д. Маляка
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 3:0!
Д. Бояринцев
Пас отдал
В. Климов
Замена
В. Климов
️️️️
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
О. Иванов
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
М. Рыбус
ГОЛ! 2:0!
И. Гультяев
Пас отдал
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Маурисио
Замена
З. Садаев
️️️️
Д. Ятченко
Замена
И. Гультяев
️️️️
П. Николов
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Нахушев
+1
Травма
П. Николов
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Томь
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
21
Адилсон
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
18
Вашек
55
Нахушев
8
Омельянчук
22
Николов
59
Иванов
32
Баляйкин
19
Ропотан
17
Ребко
7
Бояринцев
16
Хазов
97
Портнягин
3-3-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
5
Феррейра
25
Йиранек
33
Ятченко
8
Маурисио
24
Польчак
8
Павленко
40
Благо
9
Асильдаров
10
Лебеденко
22
Николов
35
Гультяев
35
Гультяев
22
Николов
16
Хазов
15
Маляка
15
Маляка
16
Хазов
32
Баляйкин
33
Климов
33
Климов
32
Баляйкин
8
Маурисио
19
Иванов
19
Иванов
8
Маурисио
33
Ятченко
9
Садаев
9
Садаев
33
Ятченко
Остались в запасе
Томь
Ахмат
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
21
Адилсон
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
21
Адилсон
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Томь - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Наш Футбол 13:40 (прямая)
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