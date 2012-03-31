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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ростов
Волга - Ростов: обзор матча 31 марта 2012
Волга
31.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 37 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
6'
Ш. Бибилов
29'
А. Каряка (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ростов
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
А. Харитонов
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
М. Плешан
️️️️
И. Максимов
Замена
Д. Круглов
️️️️
В. Филатов
Травма
В. Филатов
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Колодин
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Элсон
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Каряка
Желтая карточка
И. Максимов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бибилов
Пас отдал
И. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
3
Инал Гетигежев
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Денис Колодин
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Элсон
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
4-5-1
31
Астахов
26
Бендзь
4
Чичерин
63
Белозеров
88
Григалава
5
Каряка
9
Шуленин
20
Аджинджал
78
Максимов
3
Гетигежев
21
Бибилов
4-1-3-1-1
1
Плетикоса
8
Смольников
4
Окоронкво
19
Салата
21
Филатов
8
Колодин
7
Элсон
8
Гацкан
88
Чеснаускис
7
Полоз
21
Адамов
5
Каряка
83
Харитонов
83
Харитонов
5
Каряка
78
Максимов
23
Плешан
23
Плешан
78
Максимов
20
Аджинджал
7
Маляров
7
Маляров
20
Аджинджал
21
Филатов
16
Круглов
16
Круглов
21
Филатов
8
Колодин
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Колодин
7
Элсон
27
Пападопулос
27
Пападопулос
7
Элсон
Остались в запасе
Волга
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Волга - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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