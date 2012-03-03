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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Томь
Ахмат - Томь: обзор матча 03 марта 2012
Ахмат
03.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 33 тур
1 : 0
Завершен
Томь
62'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Томь
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Павленко
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Гатагов
Замена
О. Власов
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
Маурисио
Замена
А. Хазов
️️️️
Д. Бояринцев
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
И. Лебеденко
Замена
М. Рыбус
️️️️
О. Иванов
Желтая карточка
М. Коморовски
Желтая карточка
М. Йиранек
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
(К)
ПЗ
40
Благо
ЛП
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Олег Иванов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
22
Пламен Николов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
55
Руслан Нахушев
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
33
Валерий Климов
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
24
Коморовски
25
Йиранек
45
Уциев
8
Маурисио
40
Благо
8
Павленко
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Асильдаров
4-3-2-1
18
Вашек
22
Николов
8
Омельянчук
3
Сосновский
35
Гультяев
8
Махмудов
19
Ропотан
55
Нахушев
7
Бояринцев
9
Гатагов
97
Портнягин
19
Иванов
31
Рыбус
31
Рыбус
19
Иванов
8
Павленко
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Павленко
8
Маурисио
84
Власов
84
Власов
8
Маурисио
7
Бояринцев
16
Хазов
16
Хазов
7
Бояринцев
9
Гатагов
9
Погребняк
9
Погребняк
9
Гатагов
Остались в запасе
Ахмат
Томь
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
10
Алексей Сазонов
ЦФ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Томь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
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Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
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2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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