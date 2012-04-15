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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Урал
Мордовия - Урал: обзор матча 15 апреля 2012
Мордовия
15.04.2012, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, группа A, 46 тур
2 : 2
Завершен
Урал
48'
А. Мулдаров
59'
Р. Мухаметшин
39'
А. Ревякин
54'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Урал
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Ревякин
Желтая карточка
П. Степанец
Желтая карточка
А. Ревякин
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Горбанец
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Семакин
ГОЛ! 2:2!
Р. Мухаметшин
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Горбатенко
Желтая карточка
А. Мулдаров
ГОЛ! 1:2!
А. Ставпец
ГОЛ! 1:1!
А. Мулдаров
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
С. Кузнецов
️️️️
К. Панченко
ГОЛ! 0:1!
А. Ревякин
Желтая карточка
В. Пономарев
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Кухарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
4-3-1-2
1
Юрченко
87
Симчевич
3
Мулдаров
4
Степанец
19
Пономарев
8
Герк
30
Асеведо
40
Кулешов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
8
Панченко
4-1-2-2-1
22
Кот
34
Тумасян
25
Ревякин
15
Новиков
4
Дранников
25
Бочков
14
Семакин
11
Петрович
44
Кухарчук
23
Горбатенко
2
Гогниев
8
Панченко
10
Кузнецов
10
Кузнецов
8
Панченко
32
Горбанец
10
Минченков
10
Минченков
32
Горбанец
25
Ревякин
58
Ойеволе
58
Ойеволе
25
Ревякин
14
Семакин
42
Кириллов
42
Кириллов
14
Семакин
23
Горбатенко
11
Ткачев
11
Ткачев
23
Горбатенко
44
Кухарчук
16
Ставпец
16
Ставпец
44
Кухарчук
Остались в запасе
Мордовия
Урал
16
Александр Агапов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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