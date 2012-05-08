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ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 мая 2012
ЦСКА
08.05.2012, вторник, 17:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 43 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
+1
Замена
А. Секрет
️️️️
М. Уренья
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Цораев
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
В. Васин
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
А. Фидлер
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
42
Георгий Щенников
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
18
Зоран Тошич
АП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
9
Маркос Пиццелли
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
3-1-3-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
14
Набабкин
19
Вернблум
42
Щенников
20
Алдонин
26
Секу
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
31
Беленов
5
Лоло
26
Зелао
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
10
Фидлер
6
Цораев
11
Уренья
11
Букур
9
Пиццелли
7
Муса
10
Мамаев
10
Мамаев
7
Муса
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
6
Цораев
10
Комков
10
Комков
6
Цораев
11
Уренья
19
Секрет
19
Секрет
11
Уренья
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Кулалаев Павел (Волгоград)
Демешко Игорь (Химки)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая) "Россия 2" 16:40 (прямая)
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