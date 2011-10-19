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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Зенит
Шахтер - Зенит: обзор матча 19 октября 2011
Шахтер
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
16'
Виллиан
45+1'
Л. Адриано
33'
Р. Широков
60'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Зенит
+1
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Кучер
️️️️
А. Чижов
Травма
А. Чижов
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Жадсон
Травма
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 2:2!
В. Файзулин
Желтая карточка
А. Чижов
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Р. Рац
+1
Травма
Д. Кришито
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
А. Бухаров
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Жадсон
16'
11'
Пенальти не реализован!
Р. Широков
Желтая карточка
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рыбка
15
Рац
19
Чигринский
33
Чижов
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Широков
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
10
Данни
11
Бухаров
10
Жадсон
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Жадсон
33
Чижов
50
Кучер
50
Кучер
33
Чижов
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
11
Бухаров
27
Лазович
27
Лазович
11
Бухаров
Остались в запасе
Шахтер
Зенит
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Шахтер - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:45 (четверг, 20 октября)
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