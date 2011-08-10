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Расписание матчей
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 10 августа 2011
Россия
10.08.2011, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сербия
52'
П. Погребняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Сербия
+2
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
М. Вилотич
️️️️
С. Райкович
Замена
Р. Широков
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Торбинский
️️️️
К. Зырянов
Замена
Й. Дамьянович
️️️️
З. Кузманович
Замена
С. Игнашевич
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Р. Петрович
Замена
Б. Янкович
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
Замена
В. Тривунович
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Йованович
️️️️
М. Нинкович
Замена
Р. Шишкин
️️️️
А. Анюков
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Аршавин
Травма
А. Аршавин
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Кержаков
Травма
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Сербия
0
Боян Йоргачевич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
15
Ненад Томович
ПЗ
7
Зоран Тошич
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Милош Нинкович
АП
0
Милош Красич
ПП
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Милан Вилотич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Веселько Тривунович
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Йован Дамьянович
ЦФ
0
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-2
1
Акинфеев
18
Жирков
6
Березуцкий
24
Березуцкий
2
Анюков
10
Аршавин
10
Зырянов
8
Глушаков
23
Семшов
19
Павлюченко
11
Кержаков
4-1-3-1-1
0
Йоргачевич
15
Томович
5
Райкович
0
Видич
4
Коларов
4
Петрович
0
Красич
22
Кузманович
7
Тошич
0
Нинкович
0
Пантелич
18
Жирков
4
Игнашевич
4
Игнашевич
18
Жирков
2
Анюков
3
Шишкин
3
Шишкин
2
Анюков
10
Зырянов
20
Торбинский
20
Торбинский
10
Зырянов
10
Аршавин
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
10
Аршавин
19
Павлюченко
15
Широков
15
Широков
19
Павлюченко
11
Кержаков
20
Погребняк
20
Погребняк
11
Кержаков
7
Тошич
0
Тривунович
0
Тривунович
7
Тошич
22
Кузманович
0
Дамьянович
0
Дамьянович
22
Кузманович
5
Райкович
0
Вилотич
0
Вилотич
5
Райкович
0
Нинкович
0
Йованович
0
Йованович
0
Нинкович
4
Петрович
0
Мильяш
0
Мильяш
4
Петрович
0
Красич
0
Янкович
0
Янкович
0
Красич
Остались в запасе
Россия
Сербия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
9
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Дамир Кахриман
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Владимир Петрович
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
9
Алан Дзагоев
ЦП
Остались в запасе
23
Дамир Кахриман
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Владимир Петрович
Статистика матча Россия - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 3
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая)
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