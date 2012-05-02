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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 02 мая 2012
Металлург
02.05.2012, среда, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Днепр
8'
Р. Зозуля
41'
Н. Калинич
69'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
В. Денисов
️️️️
Н. Калинич
Замена
Ч. Янков
️️️️
В. Иванко
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Ротань
ГОЛ! 0:3!
Р. Зозуля
Пас отдал
Е. Коноплянка
Замена
А. Годин
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
Г. Нельсон
Замена
А. Воловик
️️️️
В. Чечер
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Зозуля
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
Н. Калинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
11
Алексей Годин
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3-5-1-1
10
Воробьев
22
Барановский
4
Прийма
44
Чечер
8
Нельсон
10
Лазич
84
Голайдо
6
Морозюк
90
Данило
99
Мищенко
19
Иванко
4-2-3-1
27
Лаштувка
23
Стринич
5
Мандзюк
3
Мазух
14
Чеберячко
29
Ротань
14
Кравченко
9
Калинич
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
44
Чечер
4
Воловик
4
Воловик
44
Чечер
6
Морозюк
11
Годин
11
Годин
6
Морозюк
19
Иванко
16
Янков
16
Янков
19
Иванко
22
Коноплянка
8
Бабенко
8
Бабенко
22
Коноплянка
9
Калинич
29
Денисов
29
Денисов
9
Калинич
29
Ротань
28
Шахов
28
Шахов
29
Ротань
Остались в запасе
Металлург
Днепр
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
17
Соарес
ЛВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
17
Соарес
ЛВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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Днепр
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2019.04.02 09:01
14
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2017.07.20 07:17
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