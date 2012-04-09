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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлист
Днепр - Металлист: обзор матча 09 апреля 2012
Днепр
09.04.2012, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
58'
Матеус
84'
Р. Ротань
31'
Х. Соса
59'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлист
+6
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
+4
Замена
Марлос
️️️️
К. Хавьер
Красная карточка
М. Девич
Замена
М. Обрадович
️️️️
К. Вильягра
ГОЛ! 2:2!
Р. Ротань
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
К. Хавьер
Желтая карточка
О. Мазух
Замена
С. Бланко
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Олейник
️️️️
Р. Зозуля
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Пас отдал
Эдмар
ГОЛ! 1:1!
Матеус
Замена
С. Инкум
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
99
Матеус
ЦП
10
Роман Зозуля
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
7
Хосе Соса
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-3-2-1
1
Каниболоцкий
23
Стринич
5
Мандзюк
3
Мазух
14
Чеберячко
18
Боатенг
29
Ротань
99
Матеус
22
Коноплянка
10
Зозуля
9
Калинич
4-4-1-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
7
Соса
19
Торрес
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
32
Девич
14
Чеберячко
22
Инкум
22
Инкум
14
Чеберячко
18
Боатенг
20
Жулиано
20
Жулиано
18
Боатенг
10
Зозуля
16
Олейник
16
Олейник
10
Зозуля
3
Вильягра
26
Обрадович
26
Обрадович
3
Вильягра
11
Тайсон
29
Бланко
29
Бланко
11
Тайсон
10
Хавьер
10
Марлос
10
Марлос
10
Хавьер
Остались в запасе
Днепр
Металлист
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Металлист
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
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