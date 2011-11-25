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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 25 ноября 2011
Металлург
25.11.2011, пятница, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
6 : 3
Завершен
Ворскла
10'
М. Пиццелли
28'
Н. Морозюк
40'
А. Воловик (П)
56'
Д. Траоре
64'
М. Пиццелли
90+3'
Д. Траоре
26'
Р. Безус
45'
А. Янузи
74'
А. Оберемко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
ГОЛ! 6:3!
Д. Траоре
Пас отдал
Д. Голайдо
+3
Замена
Шина
️️️️
Г. Казарян
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
Соарес
️️️️
М. Пиццелли
ГОЛ! 5:3!
А. Оберемко
Замена
А. Оберемко
️️️️
О. Красноперов
Желтая карточка
О. Красноперов
Замена
П. Грищенко
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 5:2!
М. Пиццелли
Пас отдал
Г. Казарян
ГОЛ! 4:2!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Чечер
Замена
Е. Ткачук
️️️️
В. Чеснаков
ГОЛ! 3:2!
А. Янузи
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Воловик
Желтая карточка
К. Мкртчян
ГОЛ! 2:1!
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Курилов
ГОЛ! 1:1!
Р. Безус
Пас отдал
П. Ребенок
Желтая карточка
М. Пиццелли
ГОЛ! 1:0!
М. Пиццелли
10'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
43
Павел Грищенко
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
2-5-2-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Воловик
8
Казарян
19
Мкртчян
10
Лазич
9
Пиццелли
6
Морозюк
84
Голайдо
18
Димитров
15
Траоре
4-3-1-2
1
Долганский
4
Даллку
78
Курилов
17
Чеснаков
33
Селин
32
Красноперов
82
Ребенок
90
Безус
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
18
Димитров
43
Грищенко
43
Грищенко
18
Димитров
8
Казарян
9
Шина
9
Шина
8
Казарян
9
Пиццелли
17
Соарес
17
Соарес
9
Пиццелли
32
Красноперов
9
Оберемко
9
Оберемко
32
Красноперов
17
Чеснаков
3
Ткачук
3
Ткачук
17
Чеснаков
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Есин
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Дмитрий Есин
ЛП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Ворскла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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