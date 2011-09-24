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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Днепр
Металлист - Днепр: обзор матча 24 сентября 2011
Металлист
24.09.2011, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Днепр
87'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Днепр
+5
Вторая желтая
В. Денисов
+5
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
В. Бордиян
️️️️
Тайсон
+2
Замена
О. Шелаев
️️️️
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
М. Девич
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
М. Девич
️️️️
С. Валяев
Замена
И. Стринич
️️️️
Н. Калинич
Вторая желтая
В. Мандзюк
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
Жулиано
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
С. Инкум
Желтая карточка
М. Торсильери
18'
12'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
4-3-1-2
1
Старцев
84
Романчук
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
7
Соса
8
Эдмар
78
Валяев
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
22
Инкум
15
Кулаков
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Денисов
18
Боатенг
14
Кравченко
22
Коноплянка
9
Калинич
99
Матеус
11
Тайсон
37
Бордиян
37
Бордиян
11
Тайсон
9
Кристальдо
5
Шелаев
5
Шелаев
9
Кристальдо
78
Валяев
32
Девич
32
Девич
78
Валяев
9
Калинич
23
Стринич
23
Стринич
9
Калинич
18
Боатенг
28
Шахов
28
Шахов
18
Боатенг
22
Инкум
20
Жулиано
20
Жулиано
22
Инкум
Остались в запасе
Металлист
Днепр
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлист - Днепр
1
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Днепр
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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