Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 21 августа 2011
Металлист
21.08.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
14'
Д. Кристальдо
35'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
В. Иванко
️️️️
К. Мкртчян
Замена
М. Обрадович
️️️️
Х. Соса
Замена
М. Славов
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Соарес
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Эдмар
️️️️
Тайсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 1:0!
Д. Кристальдо
Пас отдал
К. Вильягра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Металлист
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
Металлург
17
Соарес
ЛВ
22
Мирослав Славов
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-1-2-3
29
Горяинов
13
Фининьо
18
Гуйе
6
Торсильери
3
Вильягра
5
Шелаев
78
Валяев
7
Соса
9
Кристальдо
11
Тайсон
32
Девич
2-5-2-1
13
Бандура
4
Воловик
4
Прийма
9
Пиццелли
8
Казарян
84
Голайдо
6
Морозюк
19
Мкртчян
18
Димитров
10
Лазич
15
Траоре
7
Соса
26
Обрадович
26
Обрадович
7
Соса
9
Кристальдо
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Кристальдо
11
Тайсон
8
Эдмар
8
Эдмар
11
Тайсон
9
Пиццелли
17
Соарес
17
Соарес
9
Пиццелли
15
Траоре
22
Славов
22
Славов
15
Траоре
19
Мкртчян
19
Иванко
19
Иванко
19
Мкртчян
Остались в запасе
Металлист
Металлург
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлист - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+