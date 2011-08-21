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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр
Ворскла - Днепр: обзор матча 21 августа 2011
Ворскла
21.08.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Д. Кулаков
Замена
А. Оберемко
️️️️
С. Закарлюка
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
Й. Маркоски
️️️️
Р. Безус
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
А. Матвеев
Замена
С. Инкум
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
В. Чеснаков
11'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Днепр
22
Самуэль Инкум
ПЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
1
Долганский
33
Селин
4
Даллку
17
Чеснаков
5
Матвеев
20
Закарлюка
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
9
Янузи
11
Кривошеенко
3-2-2-2-1
27
Лаштувка
15
Кулаков
23
Стринич
25
Холек
5
Мандзюк
29
Денисов
29
Ротань
14
Кравченко
16
Олейник
22
Коноплянка
69
Антонов
20
Закарлюка
9
Оберемко
9
Оберемко
20
Закарлюка
90
Безус
10
Маркоски
10
Маркоски
90
Безус
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
16
Олейник
22
Инкум
22
Инкум
16
Олейник
69
Антонов
20
Гладкий
20
Гладкий
69
Антонов
15
Кулаков
10
Зозуля
10
Зозуля
15
Кулаков
Остались в запасе
Ворскла
Днепр
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Ворскла - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Ворскла
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