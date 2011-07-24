Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 24 июля 2011
Ворскла
24.07.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Металлург
33'
В. Сачко
59'
И. Кривошеенко
78'
Р. Безус
90+4'
А. Янузи
32'
В. Димитров
75'
В. Чечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
+5
Желтая карточка
Соарес
+4
Желтая карточка
В. Чечер
ГОЛ! 4:2!
А. Янузи
+4
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
Н. Морозюк
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 3:2!
Р. Безус
ГОЛ! 2:2!
В. Чечер
Пас отдал
М. Сержиу
Замена
Соарес
️️️️
В. Иванко
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
А. Янузи
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Д. Лазич
ГОЛ! 2:1!
И. Кривошеенко
Пас отдал
Й. Маркоски
Желтая карточка
Г. Казарян
Желтая карточка
М. Сержиу
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Громов
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 1:1!
В. Сачко
Пас отдал
С. Закарлюка
ГОЛ! 0:1!
В. Димитров
Пас отдал
Р. Фернандеш
Желтая карточка
А. Громов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Ворскла
90
Роман Безус
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Металлург
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
4-3-1-2
12
Величко
33
Селин
78
Курилов
17
Чеснаков
4
Даллку
20
Закарлюка
82
Ребенок
9
Оберемко
10
Маркоски
28
Громов
17
Сачко
3-5-1-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
8
Казарян
9
Пиццелли
10
Лазич
84
Голайдо
10
Фернандеш
18
Димитров
19
Иванко
20
Закарлюка
90
Безус
90
Безус
20
Закарлюка
28
Громов
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
28
Громов
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
10
Лазич
19
Мкртчян
19
Мкртчян
10
Лазич
18
Димитров
6
Морозюк
6
Морозюк
18
Димитров
19
Иванко
17
Соарес
17
Соарес
19
Иванко
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Ворскла - Металлург
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Металлург
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+