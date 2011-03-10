Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Порту
ЦСКА - Порту: обзор матча 10 марта 2011
ЦСКА
10.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Порту
70'
Ф. Гуарин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Порту
Замена
Соуза
️️️️
Ф. Гуарин
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Хонда
Замена
К. Родригес
️️️️
Халк
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гуарин
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
С. Варела
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Д. Шемберас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
7
Хорхе Фусиле
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
3
Хонда
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-1-3-1-1
1
Элтон
22
Сэпунару
30
Отаменди
6
Роланду
7
Фусиле
5
Фернандо
7
Халк
13
Гуарин
8
Моутинью
23
Родригес
9
Фалькао
3
Хонда
18
Тошич
18
Тошич
3
Хонда
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
7
Халк
7
Родригес
7
Родригес
7
Халк
13
Гуарин
5
Соуза
5
Соуза
13
Гуарин
23
Родригес
18
Варела
18
Варела
23
Родригес
Остались в запасе
ЦСКА
Порту
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ЦСКА - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Марио Штрудль
Ален Ходжа (оба Австрия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Порту
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
25
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
25
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+