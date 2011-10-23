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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 23 октября 2011
Спартак
23.10.2011, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Томь
12'
М. Сухи
45'
Ари
85'
Д. Каюмов
89'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Томь
ГОЛ! 4:0!
Ари
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Кариока
ГОЛ! 3:0!
Д. Каюмов
Замена
Е. Савин
️️️️
А. Ропотан
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Веллитон
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Климов
Замена
К. Погребняк
️️️️
С. Скобляков
ГОЛ! 2:0!
Ари
Желтая карточка
С. Сосновский
Желтая карточка
Ари
Желтая карточка
Р. Нахушев
Желтая карточка
М. Рохо
ГОЛ! 1:0!
М. Сухи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
55
Сергей Скобляков
ЦП
33
Валерий Климов
ЦП
26
Виктор Строев
ПП
34
Ренат Сабитов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Томь
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-3
31
Дикань
18
Паршивлюк
17
Сухи
5
Рохо
34
Макеев
23
Комбаров
6
Де Зеув
5
Кариока
39
Ари
22
Дзюба
11
Веллитон
4-5-1
62
Ботвиньев
3
Сосновский
35
Гультяев
24
Смирнов
55
Нахушев
26
Строев
19
Ропотан
55
Скобляков
33
Климов
7
Бояринцев
34
Сабитов
5
Кариока
92
Брызгалов
92
Брызгалов
5
Кариока
6
Де Зеув
7
Каюмов
7
Каюмов
6
Де Зеув
11
Веллитон
46
МакГиди
46
МакГиди
11
Веллитон
19
Ропотан
99
Савин
99
Савин
19
Ропотан
55
Скобляков
9
Погребняк
9
Погребняк
55
Скобляков
33
Климов
99
Канунников
99
Канунников
33
Климов
Остались в запасе
Спартак
Томь
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:00 (прямая) 08:40 (понедельник, 24 октября)
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