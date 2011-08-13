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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 13 августа 2011
Рубин
13.08.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
34'
Б. Натхо (П)
90+5'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Березуцкий
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
Секу
️️️️
Э. Рахимич
Замена
П. Немов
️️️️
А. Касаев
Пенальти не реализован!
С. Игнашевич
Желтая карточка
В. Калешин
Желтая карточка
Р. Шаронов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
В. Калешин
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
Желтая карточка
Э. Рахимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
3-2-2-2-1
1
Рыжиков
76
Шаронов
16
Боккетти
4
Кверквелия
17
Калешин
23
Кузьмин
10
Натхо
16
Нобоа
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
25
Рахимич
3
Хонда
10
Мамаев
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
61
Карадениз
15
Кисляк
15
Кисляк
61
Карадениз
11
Касаев
5
Немов
5
Немов
11
Касаев
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
3
Хонда
66
Дзагоев
66
Дзагоев
3
Хонда
25
Рахимич
26
Секу
26
Секу
25
Рахимич
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия-2" 18:10 (прямая)
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