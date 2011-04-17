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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 17 апреля 2011
ЦСКА
17.04.2011, воскресенье, 16:45
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
27'
М. Гонсалес
49'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
+2
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
А. Цауня
️️️️
Секу
+1
Желтая карточка
Т. Нецид
Вторая желтая
С. Боккетти
Желтая карточка
Секу
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
В. Калешин
️️️️
К. Ансальди
Замена
В. Лав
️️️️
С. Думбия
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Д. Шемберас
Замена
П. Немов
️️️️
С. Кисляк
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Р. Шаронов
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
Секу
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
19'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
11
Гонсалес
66
Дзагоев
26
Секу
15
Нецид
22
Думбия
3-3-2-2
1
Рыжиков
76
Шаронов
44
Навас
16
Боккетти
23
Кузьмин
15
Кисляк
14
Ансальди
7
Рязанцев
10
Натхо
10
Лебеденко
17
Дядюн
26
Секу
19
Цауня
19
Цауня
26
Секу
5
Шемберас
25
Рахимич
25
Рахимич
5
Шемберас
22
Думбия
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
22
Думбия
14
Ансальди
17
Калешин
17
Калешин
14
Ансальди
76
Шаронов
61
Карадениз
61
Карадениз
76
Шаронов
15
Кисляк
5
Немов
5
Немов
15
Кисляк
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Воронцов (Ярославль)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая)
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