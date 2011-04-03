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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Зенит
Спартак-Нальчик - Зенит: обзор матча 03 апреля 2011
Спартак-Нальчик
03.04.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
57'
А. Захирович
86'
Р. Концедалов
8'
А. Кержаков
79'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Зенит
Замена
А. Куликов
️️️️
С. Пилипчук
+2
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 2:2!
Р. Концедалов
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 1:2!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Анюков
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Захирович
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Данни
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Луканченков
️️️️
К. Берхамов
Вторая желтая
М. Йованович
Желтая карточка
Б. Алвеш
ГОЛ! 1:1!
А. Захирович
Пас отдал
И. Портнягин
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
М. Йованович
Желтая карточка
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Лукович
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
5
Сергей Пилипчук
АП
31
Леандро
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-4-1-1
30
Отто
4
Йованович
20
Джудович
4
Овсиенко
71
Багаев
11
Концедалов
7
Берхамов
14
Захирович
31
Леандро
5
Пилипчук
97
Портнягин
4-4-2
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
3
Лукович
10
Данни
27
Денисов
15
Широков
18
Зырянов
11
Кержаков
27
Лазович
5
Пилипчук
91
Куликов
91
Куликов
5
Пилипчук
7
Берхамов
26
Луканченков
26
Луканченков
7
Берхамов
14
Захирович
56
Гриднев
56
Гриднев
14
Захирович
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
18
Зырянов
11
Ионов
11
Ионов
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Зенит
1
Евгений Помазан
ВР
21
Богдан Милич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
21
Богдан Милич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак-Нальчик - Зенит
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д.Мосякин (Москва)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая) "Россия 2" 13:55 (прямая)
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