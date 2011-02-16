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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Барселона
Арсенал - Барселона: обзор матча 16 февраля 2011
Арсенал
16.02.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
78'
Р. ван Перси
83'
А. Аршавин
26'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Барселона
Замена
Адриано
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:1!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Г. Клиши
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Сонг
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Клиши
5
Джуру
6
Косиельни
27
Эбуэ
8
Сонг
10
Уилшир
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
17
Максвелл
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
8
Сонг
28
Аршавин
28
Аршавин
8
Сонг
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
8
Иньеста
3
Адриано
3
Адриано
8
Иньеста
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
Остались в запасе
Арсенал
Барселона
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 02:30 (в записи)
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