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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Арсенал
Барселона - Арсенал: обзор матча 08 марта 2011
Барселона
08.03.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Арсенал
45+3'
Л. Месси
69'
Хави
71'
Л. Месси (П)
53'
С. Бускетс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Арсенал
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
+1
Замена
С. Кейта
️️️️
Х. Маскерано
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Вилья
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Фабрегас
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Месси
ГОЛ! 2:1!
Хави
Вторая желтая
Р. ван Перси
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
+3
+1
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Б. Санья
19'
Замена
М. Альмуния
️️️️
В. Щесны
17'
Травма
В. Щесны
16'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
22
Абидаль
5
Бускетс
10
Алвес
14
Маскерано
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
5
Джуру
6
Косиельни
3
Клиши
10
Росицки
5
Диаби
10
Уилшир
4
Фабрегас
14
Насри
32
ван Перси
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
14
Маскерано
20
Кейта
20
Кейта
14
Маскерано
7
Вилья
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Вилья
13
Щесны
1
Альмуния
1
Альмуния
13
Щесны
10
Росицки
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Росицки
4
Фабрегас
32
Бендтнер
32
Бендтнер
4
Фабрегас
Остались в запасе
Барселона
Арсенал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Барселона - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 02:10 (в записи)
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