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Расписание матчей
Зенит - Аль-Хиляль
Зенит - Аль-Хиляль: обзор матча 26 января 2011
Зенит
26.01.2011, среда, 18:30
Кубок Дубая
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
63'
С. Хусти
90+2'
М. Радои
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Аль-Хиляль
ГОЛ!
А. Аль-Давсари
1:4
Пенальти не реализован!
Ф. Мейра
ГОЛ!
В. Аль-Джезани
1:3
Пенальти не реализован!
Р. Широков
ГОЛ!
Р. Аль-Муса
1:2
ГОЛ!
А. Лукович
1:1
ГОЛ!
М. Радои
0:1
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Радои
Вторая желтая
Д. Лазович
+1
Желтая карточка
А. Аль-Давсари
Желтая карточка
Д. Лазович
Замена
С. Семак
️️️️
А. Кержаков
Замена
Ф. Мейра
️️️️
Н. Ломбертс
Желтая карточка
А. Кержаков
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Лазович
️️️️
Данни
Замена
А. Лукович
️️️️
Б. Алвеш
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
М. Нами
Желтая карточка
И. Денисов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
22
Александр Анюков
(К)
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Аль-Хиляль
12
Абдулла Аль-Судаири
ВР
28
Абдулла Аль-Сдаери
ВР
71
Абдулла Аль-Давсари
ЛЗ
14
Валид Аль-Джезани
ЦЗ
74
Редван Аль-Муса
ЦЗ
8
Мирел Радои
(К)
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
9
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
19
Мохаммед Нами
ОП
15
Ахмед Аль-Фраиди
ПП
11
Абдуллазиз Аль-Доссари
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
3-3-2-1
12
Аль-Судаири
14
Аль-Джезани
74
Аль-Муса
8
Радои
10
Аль-Абед
19
Нами
71
Аль-Давсари
15
Аль-Фраиди
9
Вильхельмссон
11
Аль-Доссари
22
Алвеш
3
Лукович
3
Лукович
22
Алвеш
6
Ломбертс
6
Мейра
6
Мейра
6
Ломбертс
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
11
Кержаков
37
Семак
37
Семак
11
Кержаков
34
Быстров
11
Ионов
11
Ионов
34
Быстров
10
Данни
27
Лазович
27
Лазович
10
Данни
Остались в запасе
Зенит
Аль-Хиляль
23
Дмитрий Бородин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Зенит - Аль-Хиляль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 18:25 (прямая)
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