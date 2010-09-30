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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Спарта
ЦСКА - Спарта: обзор матча 30 сентября 2010
ЦСКА
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
72'
С. Думбия
85'
М. Гонсалес (П)
86'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спарта
+2
Замена
М. Матейовски
️️️️
В. Бони
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Хонда
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 3:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Гонсалес
Желтая карточка
Э. Брабец
Замена
М. Земан
️️️️
Я. Поданы
Замена
Л. Квеуке
️️️️
И. Кладрубски
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Лав
Желтая карточка
К. Вацек
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
(К)
ЦЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
0
Адиба Бондоа
ПЗ
39
Якуб Поданы
ЛП
17
Иржи Кладрубски
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
11
Гонсалес
3
Хонда
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-1-4-1
29
Блажек
0
Бондоа
2
Ржепка
21
Брабец
3
Памич
17
Кладрубски
77
Кадлец
7
Вацек
33
Куцка
39
Поданы
2
Бони
19
Вагнер Лав
66
Дзагоев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
3
Хонда
18
Тошич
18
Тошич
3
Хонда
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
2
Бони
8
Матейовски
8
Матейовски
2
Бони
17
Кладрубски
9
Квеуке
9
Квеуке
17
Кладрубски
39
Поданы
9
Земан
9
Земан
39
Поданы
Остались в запасе
ЦСКА
Спарта
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
7
Либор Сьонко
ПП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
7
Либор Сьонко
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Йозеф Хованек
Статистика матча ЦСКА - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Помощники судьи:
Стейнар Хольвик
Даг-Роджер Неббен (оба Норвегия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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