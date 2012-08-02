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    Йозеф Хованек

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Хованек
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 7 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спарта 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2012 Адмира 0 : 2 Спарта
    09.08.2012 Спарта 2 : 2 Адмира
    23.08.2012 Фейеноорд 2 : 2 Спарта
    30.08.2012 Спарта 2 : 0 Фейеноорд
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