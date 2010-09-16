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Лига Европы 2026/2027
Лозанна-Спорт - ЦСКА
Лозанна-Спорт - ЦСКА: обзор матча 16 сентября 2010
Лозанна-Спорт
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
23'
В. Лав
68'
С. Игнашевич
80'
В. Лав (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - ЦСКА
Замена
Т. Нецид
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Карруп
️️️️
М. Аванцини
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Лав
Желтая карточка
М. Аванцини
Замена
Р. Мунси
️️️️
Ж. Ру
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 0:2!
С. Игнашевич
Пас отдал
З. Тошич
Замена
Секу
️️️️
М. Гонсалес
Замена
В. Баша
️️️️
Ю. Траоре
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
16
Николас Гетаз
ЛЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
24
Жером Соннера
ЦЗ
27
Юссуф Траоре
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
17
Фабио Селестини
ЦП
20
Николя Марацци
ЦП
30
Родриго Този
ПП
8
Силвио
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
21
Давид Кылынч
ЦП
23
Вюльнет Баша
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
8
Александр Паше
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
32
Фавр
16
Гетаз
6
Кац
24
Соннера
27
Траоре
13
Аванцини
17
Селестини
20
Марацци
30
Този
9
Ру
8
Силвио
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
18
Тошич
10
Мамаев
66
Дзагоев
11
Гонсалес
19
Вагнер Лав
27
Траоре
23
Баша
23
Баша
27
Траоре
13
Аванцини
19
Карруп
19
Карруп
13
Аванцини
9
Ру
20
Мунси
20
Мунси
9
Ру
66
Дзагоев
3
Хонда
3
Хонда
66
Дзагоев
11
Гонсалес
26
Секу
26
Секу
11
Гонсалес
18
Тошич
15
Нецид
15
Нецид
18
Тошич
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
ЦСКА
21
Давид Кылынч
ЦП
8
Александр Паше
ЦФ
18
Микаэль Кастежон
ВР
10
Мартин Штойбле
ПП
Главный тренер
Мартин Руэда
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
8
Александр Паше
ЦФ
18
Микаэль Кастежон
ВР
10
Мартин Штойбле
ПП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Мартин Руэда
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Лозанна-Спорт - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Помощники судьи:
Филип Томас
Ким Фишер (оба - Уэльс)
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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