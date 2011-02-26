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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Витория Сетубал
Пасуш де Феррейра - Витория Сетубал: обзор матча 26 февраля 2011
Пасуш де Феррейра
26.02.2011, суббота, 19:00
Португалия. Высшая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Витория Сетубал
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
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