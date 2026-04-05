Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Балтика-2: обзор матча 05 апреля 2026

Иркутск
05.04.2026, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Балтика-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
1
Андрей Сорокин
ВР
39
Никита Поляков
ЛЗ
8
Дмитрий Икованюк
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ЛЗ
23
Федор Мотовилов
ЦЗ
10
Егор Перевозников
ПЗ
80
Вадим Богданов
ПЗ
34
Александр Усов
ПЗ
99
Виктор Антонюк
ЦП
11
Владислав Луташев
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
59
Кирилл Давиденко
ЛЗ
98
German Iva
ЛЗ
46
Кирилл Обонин
ПЗ
75
Артём Бабчук
ПЗ
74
Давид Черкасов
ПЗ
47
Арсений Попушой
ЛП
57
Эльджат Мамедов
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Иркутск
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Балтика-2
43
Никита Боков
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
3-2-1-2
1
Сорокин
39
Поляков
8
Икованюк
23
Мотовилов
2
Найденов
34
Усов
99
Антонюк
33
Яковлев
11
Луташев
3-2-2-2
35
Gavrilov
75
Бабчук
64
Гасанбеков
59
Давиденко
74
Черкасов
98
Iva
57
Мамедов
47
Попушой
17
Никишин
39
Степанов
Остались в запасе
Иркутск
Балтика-2
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
43
Никита Боков
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Остались в запасе
43
Никита Боков
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Иркутск - Балтика-2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
12
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
A. Anufriev
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Балтика-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Иркутск
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+