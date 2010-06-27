Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Англия
Германия - Англия: обзор матча 27 июня 2010
Германия
27.06.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Англия
21'
М. Клозе
32'
Л. Подольски
67'
Т. Мюллер
71'
Т. Мюллер
38'
М. Апсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Англия
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Г. Джонсон
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Мюллер
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 4:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 3:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 2:1!
М. Апсон
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
М. Нойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Лукас Подольски
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
(К)
ЛП
4
Джеймс Милнер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Германия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Англия
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Джо Коул
АП
19
Аарон Леннон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
3
Фридрих
0
Мертезакер
0
Лам
7
Швайнштайгер
10
Подольски
6
Хедира
10
Озил
0
Клозе
13
Мюллер
4-4-2
1
Джеймс
2
Джонсон
15
Апсон
6
Терри
3
Коул
4
Милнер
15
Бэрри
8
Лэмпард
4
Джеррард
10
Руни
9
Дефо
13
Мюллер
15
Троховски
15
Троховски
13
Мюллер
10
Озил
9
Кисслинг
9
Кисслинг
10
Озил
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
2
Джонсон
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
2
Джонсон
4
Милнер
11
Коул
11
Коул
4
Милнер
9
Дефо
21
Хески
21
Хески
9
Дефо
Остались в запасе
Германия
Англия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Германия - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Помощники судьи:
Пабло Фандино
Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
Новости команд
Все
Германия
Англия
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Англии и Хорватии на победу в матче 5 тура
09:33
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Англии и Хорватии на победу в матче 5 тура
09:33
Слуцкий определил самого несправедливого обладателя «Золотого мяча»
29 октября
3
Премьер-министр Баварии высказался о «Золотом мяче» Кейна
27 октября
Тухель обратился к Кейну, выигравшему «Золотой мяч»
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+