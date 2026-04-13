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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Университатя
Университатя Клуж - Университатя: обзор матча 13 апреля 2026
Университатя Клуж
13.04.2026, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 4 тур
4 : 0
Завершен
Университатя
15'
Ю. Станоев
45'
Й. Лукич
51'
Й. Лукич
87'
Д. Нистор
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Университатя
Завершен
90'
+1'
ГОЛ! 4:0!
Дан Нистор
Пас отдал
I. Macalou
87'
Желтая карточка
Atanas Ioan Trica-Balaci
85'
83'
Замена
Juraj Badelj
️️️️➡️️
Владимир Скрециу
Замена
Дан Нистор
️️️️➡️️
Йово Лукич
81'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
81'
79'
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
Замена
Miguel Silva
️️️️➡️️
Дино Миканович
72'
Замена
Atanas Ioan Trica-Balaci
️️️️➡️️
Omar El Sawy
72'
Замена
I. Macalou
️️️️➡️️
Юг Станоев
64'
58'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
58'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
58'
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Флорин Стефан
ГОЛ! 3:0!
Йово Лукич
Пас отдал
Дино Миканович
51'
ГОЛ! 2:0!
Йово Лукич
Пас отдал
Юг Станоев
45'
45'
+3'
20'
Красная карточка
Monday Etim
ГОЛ! 1:0!
Юг Станоев
Пас отдал
Omar El Sawy
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
88
Omar El Sawy
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
(К)
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
David Matei
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Университатя
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
27
David Barbu
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
3-1-1-1-4
30
Гертмонас
4
Кубис
6
Кристя
24
Миканович
7
Драмме
88
33
Станоев
17
Лукич
94
27
Кипчиу
29
Менди
3-2-3-2
21
3
Романчук
2
Стефан
6
Скрециу
17
Мора
28
Рус
23
Телеш
20
Чикелдэу
30
9
Аль-Амлави
12
24
Миканович
28
28
24
Миканович
17
Лукич
10
Нистор
10
Нистор
17
Лукич
7
Драмме
8
8
7
Драмме
88
9
9
88
33
Станоев
19
19
33
Станоев
6
Скрециу
15
15
6
Скрециу
20
Чикелдэу
4
Крету
4
Крету
20
Чикелдэу
30
29
29
30
2
Стефан
10
Байарам
10
Байарам
2
Стефан
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Университатя Клуж
Университатя
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
David Barbu
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
13
A. Fabry
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Остались в запасе
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
David Barbu
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Университатя Клуж - Университатя
1
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
7
Офсайды
2
0
Количество передач
292
538
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.47
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Посещаемость:
15116
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1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
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