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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - ЧФР Клуж
Университатя Клуж - ЧФР Клуж: обзор матча 16 марта 2026
Университатя Клуж
16.03.2026, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 1 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
4'
Й. Лукич
90'
О. Менди
1'
L. Biliboc
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - ЧФР Клуж
Завершен
Замена
Андрей Георгицэ
️️️️➡️️
Оукасс Менди
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Оукасс Менди
Пас отдал
I. Macalou
90'
90'
+4'
Травма
Оукасс Менди
89'
Желтая карточка
Мухамаду Драмме
88'
Гол отменен - фол
Мухамаду Драмме
87'
Желтая карточка
Йово Лукич
85'
Замена
Omar El Sawy
️️️️➡️️
Alin Chintes
82'
Замена
Юг Станоев
️️️️➡️️
Дан Нистор
73'
Желтая карточка
Ovidiu Bic
65'
65'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Андрей Кордя
59'
Желтая карточка
Меритон Кореница
45'
+2'
44'
Желтая карточка
Камора
Желтая карточка
Дино Миканович
44'
ГОЛ! 1:1!
Йово Лукич
Пас отдал
Оукасс Менди
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
Lorenzo Biliboc
Пас отдал
Меритон Кореница
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Дан Нистор
(К)
ЦП
17
Йово Лукич
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
45
Камора
(К)
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
88
Omar El Sawy
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
4-1-1-4
30
Гертмонас
4
Кубис
2
6
Кристя
24
Миканович
7
Драмме
10
Нистор
94
19
17
Лукич
29
Менди
3-2-2-3
71
47
Браун
6
Синюан
45
Камора
88
Джокович
73
Мухар
24
Кордя
17
Кореница
49
9
27
2
88
88
2
29
Менди
77
Георгицэ
77
Георгицэ
29
Менди
10
Нистор
33
Станоев
33
Станоев
10
Нистор
24
Кордя
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
24
Кордя
19
Слимани
19
Слимани
Остались в запасе
Университатя Клуж
ЧФР Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Университатя Клуж - ЧФР Клуж
4
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
9
Количество передач
494
312
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.1
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Посещаемость:
20155
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5 : 0
17.05.2026
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Университатя Клуж
1 : 0
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0 : 0
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