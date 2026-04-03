Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - ФКСБ
Ботошани - ФКСБ: обзор матча 03 апреля 2026
Ботошани
03.04.2026, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
3 : 2
Завершен
ФКСБ
35'
Э. Онженда
68'
Э. Онженда
78'
S. Mailat
4'
Д. Олару
42'
Ф. Тэнасе (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - ФКСБ
Завершен
Желтая карточка
Штефан Бодиштяну
90'
+6
Желтая карточка
Luka Kukić
90'
+2
90'
+6'
88'
Красная карточка
Михай Ликсандру
82'
Замена
Alexandru Stoian
️️️️➡️️
André Duarte
78'
Замена
Валентин Крецу
️️️️➡️️
Александру Пантя
78'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Дариус Олару
ГОЛ! 3:2!
Sebastian Mailat
78'
77'
Травма
Дариус Олару
Замена
Михай Бордеяну
️️️️➡️️
Эрвин Онженда
76'
ГОЛ! 2:2!
Эрвин Онженда
Пас отдал
Sebastian Mailat
68'
Замена
Штефан Бодиштяну
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
64'
Замена
Ștefan Pănoiu
️️️️➡️️
Enriko Papa
63'
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Riad Šuta
63'
60'
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Давид Микулеску
Замена
Aldaír Ferreira
️️️️➡️️
Чарльз Петро
46'
Желтая карточка
Zoran Mitrov
45'
+3
45'
+5'
Желтая карточка
Enriko Papa
44'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Флорин Тэнасе
ГОЛ! 1:1!
Эрвин Онженда
Пас отдал
Zoran Mitrov
35'
Желтая карточка
Папе Диав
5'
4'
ГОЛ! 0:1!
Дариус Олару
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
67
Enriko Papa
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Ботошани
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
4-1-2-3
1
6
23
Диав
5
4
28
Петро
67
12
7
11
26
Онженда
3-1-3-2-1
13
28
Пантя
3
5
Дава
16
Ликсандру
31
Чизотти
27
Олару
18
Паулу
11
Микулеску
10
Тэнасе
93
Тиам
28
Петро
8
8
28
Петро
67
17
17
67
26
Онженда
37
Бордеяну
37
Бордеяну
26
Онженда
11
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
6
41
41
6
27
Олару
42
Альхассан
42
Альхассан
27
Олару
28
Пантя
2
Крецу
2
Крецу
28
Пантя
11
Микулеску
37
Попеску
37
Попеску
11
Микулеску
3
90
90
3
Остались в запасе
Ботошани
ФКСБ
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Ботошани - ФКСБ
6
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
16
13
Офсайды
1
4
Количество передач
512
356
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Roman, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Посещаемость:
5174
Новости команд
Все
Ботошани
ФКСБ
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
2
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ботошани
ФКСБ
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: