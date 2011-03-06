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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Таврия
Днепр - Таврия: обзор матча 06 марта 2011
Днепр
06.03.2011, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
78'
Е. Селезнев
81'
И. Стринич
33'
Р. Платон
86'
М. Фещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Таврия
Желтая карточка
Р. Ротань
ГОЛ! 2:2!
М. Фещук
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
В. Коробка
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ! 2:1!
И. Стринич
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
Н. Ривас
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
Замена
В. Коробка
️️️️
Р. Платон
Замена
А. Гладкий
️️️️
С. Кравченко
ГОЛ! 0:1!
Р. Платон
Желтая карточка
С. Джуричич
Желтая карточка
С. Маркович
19'
Желтая карточка
Л. Идахор
Желтая карточка
А. Русол
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-2-2-2
27
Лаштувка
24
Ривас
23
Стринич
16
Русол
22
Инкум
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
11
Селезнев
3-2-2-3
13
Кахриман
5
Маркович
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
3
Донец
2
Галюза
22
Любенович
24
Платон
7
Шиндер
11
Идахор
11
Селезнев
28
Шахов
28
Шахов
11
Селезнев
14
Кравченко
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Кравченко
24
Платон
11
Коробка
11
Коробка
24
Платон
Коробка
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
Коробка
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Днепр
Таврия
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
55
Иван Граф
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
Остались в запасе
55
Иван Граф
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
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11
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
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16
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
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2017.10.15 10:35
21
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12
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2017.06.19 06:34
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Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
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2018.03.16 07:15
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Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
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