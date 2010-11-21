Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 21 ноября 2010
Днепр
21.11.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
34'
Е. Селезнев
45'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
Желтая карточка
А. Яценко
Замена
В. Федорчук
️️️️
С. Назаренко
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Антонов
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
В. Насибулин
️️️️
И. Козориз
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Кравченко
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Желтая карточка
А. Западня
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
14
Артур Западня
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Волков
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Мариуполь
1
Вадим Деонас
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
4-4-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
16
Русол
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Ротань
9
Назаренко
14
Кравченко
28
Шахов
22
Коноплянка
11
Селезнев
3-2-2-2
1
Романенко
51
Яценко
4
Мельник
13
Яворский
5
Путивцев
14
Западня
27
Пуканыч
19
Тищенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
9
Назаренко
5
Федорчук
5
Федорчук
9
Назаренко
14
Кравченко
25
Калиниченко
25
Калиниченко
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Лепа
11
Лепа
22
Коноплянка
69
Антонов
55
Габедава
55
Габедава
69
Антонов
56
Козориз
89
Насибулин
89
Насибулин
56
Козориз
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
16
Денис Шелихов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
20
Артур Сирык
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Александр Волков
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Остались в запасе
20
Артур Сирык
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Александр Волков
Статистика матча Днепр - Мариуполь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+