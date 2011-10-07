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Евро-2024
Чехия - Испания
Чехия - Испания: обзор матча 07 октября 2011
Чехия
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 11 тур
0 : 2
Завершен
Испания
6'
Х. Мата
23'
Х. Алонсо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Испания
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Коларж
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Алонсо
Травма
Х. Алонсо
Красная карточка
Т. Хюбшман
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Барош
Замена
Д. Вилья
️️️️
Ф. Торрес
Замена
К. Пуйоль
️️️️
С. Рамос
ГОЛ! 0:2!
Х. Алонсо
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЛВ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
11
Даниэл Пудил
ПВ
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
17
Альваро Арбелоа
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
12
Зденек Поспех
ПЗ
4
Ян Райнох
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
20
Камил Вацек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Кадлец
6
Сивок
4
Хубник
4
Гебре Селасси
17
Хюбшман
14
Коларж
0
Ирачек
10
Росицки
11
Пудил
15
Барош
4-1-2-2-1
1
Касильяс
2
Альбиоль
3
Пике
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
14
Алонсо
8
Хави
13
Мата
21
Сильва
9
Торрес
14
Коларж
20
Вацек
20
Вацек
14
Коларж
15
Барош
10
Пекхарт
10
Пекхарт
15
Барош
15
Рамос
5
Пуйоль
5
Пуйоль
15
Рамос
14
Алонсо
4
Мартинес
4
Мартинес
14
Алонсо
9
Торрес
7
Вилья
7
Вилья
9
Торрес
Остались в запасе
Чехия
Испания
4
Ян Райнох
ЦП
23
Ярослав Дробны
ВР
12
Зденек Поспех
ПЗ
0
Милан Петржела
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
23
Пепе Рейна
ВР
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
23
Ярослав Дробны
ВР
12
Зденек Поспех
ПЗ
0
Милан Петржела
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Чехия - Испания
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Летна
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