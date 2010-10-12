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Евро-2024
Северная Македония - Россия
Северная Македония - Россия: обзор матча 12 октября 2010
Северная Македония
12.10.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Россия
8'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Россия
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Аршавин
Замена
А. Алими
️️️️
М. Джуровски
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Георгиевски
️️️️
Ф. Деспотовски
Пенальти не реализован!
И. Наумоски
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
С. Ристич
️️️️
А. Ибраими
Желтая карточка
Ф. Деспотовски
Желтая карточка
Н. Новески
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Эдин Нурединоски
ВР
2
Игор Митрески
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
17
Александар Лазевски
ПЗ
8
Величе Шумуликоски
ЛП
13
Филип Деспотовски
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
0
Илчо Наумоски
ПП
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
8
Арменд Алими
ЦП
18
Стевица Ристич
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-4-2
1
Нурединоски
2
Митрески
6
Шиков
2
Новески
17
Лазевски
8
Шумуликоски
13
Деспотовски
9
Джуровски
0
Наумоски
10
Ибраими
7
Тричковски
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
18
Жирков
7
Денисов
10
Зырянов
9
Дзагоев
15
Широков
10
Аршавин
11
Кержаков
9
Джуровски
8
Алими
8
Алими
9
Джуровски
13
Деспотовски
15
Георгиевски
15
Георгиевски
13
Деспотовски
10
Ибраими
18
Ристич
18
Ристич
10
Ибраими
9
Дзагоев
6
Березуцкий
6
Березуцкий
9
Дзагоев
10
Аршавин
18
Быстров
18
Быстров
10
Аршавин
11
Кержаков
20
Погребняк
20
Погребняк
11
Кержаков
Остались в запасе
Северная Македония
Россия
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Мирсад Йонуз
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Северная Македония - Россия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:20 (прямая)
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