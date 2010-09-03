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Расписание матчей
Евро-2024
Андорра - Россия
Андорра - Россия: обзор матча 03 сентября 2010
Андорра
03.09.2010, пятница, 20:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Россия
13'
П. Погребняк
64'
П. Погребняк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Россия
Замена
Д. Мехиас
️️️️
М. Пужоль
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Погребняк
Замена
М. Хименес
️️️️
С. Морено
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
К. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Погребняк
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Быстров
Замена
И. Лоренцо
️️️️
Ж. Рубио
Желтая карточка
М. Пужоль
Желтая карточка
Э. Лима
Желтая карточка
Х. Айяла
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Марк Бернаус
ЛЗ
5
Фернандо Силва
ЦЗ
6
Энтони Лима
(К)
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ПЗ
16
Кристиан Мартинес
ЛВ
18
Хосеп Айяла
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
7
Марк Пужоль
ПВ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПВ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
10
Маноло Хименес
ОП
14
Даниэль Мехиас
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Алан Касаев
ЛП
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-2-3-1
1
Хосеп Гомес
3
Бернаус
5
Силва
6
Лима
18
Рубио
18
Айяла
8
Виейра
16
Кристиан Мартинес
11
Морено
7
Пужоль
19
Гомес
4-1-2-2-1
1
Акинфеев
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
16
Билялетдинов
15
Широков
10
Зырянов
23
Семшов
18
Быстров
10
Аршавин
20
Погребняк
7
Пужоль
14
Мехиас
14
Мехиас
7
Пужоль
11
Морено
10
Хименес
10
Хименес
11
Морено
18
Рубио
19
Лоренцо
19
Лоренцо
18
Рубио
18
Быстров
9
Дзагоев
9
Дзагоев
18
Быстров
20
Погребняк
19
Павлюченко
19
Павлюченко
20
Погребняк
Остались в запасе
Андорра
Россия
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
15
Жорди Эскура
ПЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Алан Касаев
ЛП
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
15
Жорди Эскура
ПЗ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Алан Касаев
ЛП
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Андорра - Россия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Борг
(Санта-Венера)
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
"Россия 1" 20:25 (прямая); "Россия 2" 22:25 (в записи)
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